Szykują się na szturm? Zastanawiające ruchy Rosjan na granicy Krymu

Przedłużony "żółty stopień" zagrożenia terrorystycznego

Ponadto – podało przedstawicielstwo – po raz kolejny przedłużono okres zamknięcia lotniska w Symferopolu dla lotnictwa cywilnego. Zakaz ten wprowadzono 24 lutego – w dniu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę - i od tamtej pory jest on przedłużany co tydzień. Natomiast w Sewastopolu do 28 września okupanci przedłużyli obowiązywanie "żółtego stopnia" zagrożenia terrorystycznego. Na całym okupowanym Krymie obowiązuje on do 23 września.