Bunt w rosyjskiej armii. W odpowiedzi paniczny ruch Kreml

Nawet 10 lat więzienia

Ponadto pojawił się artykuł dotyczący szabru – za to przestępstwo grozi kara do 15 lat więzienia. Po raz pierwszy pojawia się sformułowanie "mobilizacja" i "stan wojenny". Jeśli do wymienionych przestępstw dojdzie w czasie mobilizacji lub stanu wojennego, będzie to okoliczność zwiększająca karę.