Nowa instytucja poprawi dzietność? Poseł PiS pisze o intuicji, a w sieci zawrzało

"PiS zlikwidował program finansowania in vitro, dzięki któremu urodziło się 22 188 dzieci. Zastąpił go programem leczenia niepłodności, w wyniku którego zgłoszono 294 ciąże. Instytut Rodziny to kolejny pomysł na wydojenie państwowej kasy" - stwierdziła Agnieszka Pomaska.