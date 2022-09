Campus Polska Przyszłości, czyli kto i po co pojechał do Olsztyna

Po wydarzeniu podchodzę do autorki pytania. To Ola, studentka II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. - Zadałam to pytanie, bo czuję, że jestem w mniejszości. Mam przed sobą cztery lata studiów i trzy lata aplikacji. Większość moich znajomych chce wybrać inną ścieżkę kariery. A ja chcę być sędzią, czuję, że to zawód z misją. Nie chcę patrzeć na to, kto po tym czasie będzie w Polsce rządzić - wskazuje.