Władza nie słucha młodych. "Nikt nie dba o nich tu i teraz"

Jak tłumaczyła, dzieci "rozumieją więcej, niż nam się wydaje". - Często wydaje się nam, że ich wizja rzeczywistości jest niedoskonała. Dzieci rozumieją świat na swój sposób. Interpretują go, używając zasobów, które mają. Radzą sobie adekwatnie do swoich potrzeb. I nam - z punktu widzenia dorosłej racjonalności - może wydawać się to niewłaściwe, ale nie powinniśmy przykładać do dziecka swoich miar. Co więcej, są obszary, w których dzieciom jest łatwiej - są na przykład bardziej elastyczne, dużo łatwiej wchodzą w krótkotrwałe interakcje. W pewnym sensie są nieprzewidywalne, nie wiemy, co dziecko powie i zrobi. Dla dorosłych może być to niewygodne, ale jest w tym ogromna siła, o której czasem zapominamy - tłumaczyła dr hab. Maciejewska-Mroczek.