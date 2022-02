Edukacja seksualna w polskich szkołach. "Nauczyciele często sami są skrępowani"

Dr Kowalczyk w rozmowie odwoływał się do własnych doświadczeń z liceum, do którego przychodziły osoby z zewnątrz, aby przeprowadzić zajęcia WDŻ. - Dla nas to było bardzo budujące. Klasa chciała posiąść tę widzę. (...) Jeżeli mamy 13-, 14-, 15-latków, którzy mają na co dzień styczność z pornografią, do której dostęp jest szeroko powszechny, ale nie chcemy dopuścić wykwalifikowanych edukatorów, którzy mogą omówić z uczniami niektóre kwestie, dostosowując do to ich wieku, to mnie bardzo ciekawi sposób myślenia, który doprowadza do tego - wskazywał ekspert.