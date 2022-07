Kaczyński o młodzieży i smartfonach. "Mam takie wrażenie, daj Boże, że nieprawdziwe"

Polityk przyznał, że w sprawie dotarcia do młodzieży jego partia ma "wiele do zrobienia" - Nie sądzę, żeby dzisiaj do młodzieży był jakiś jeden klucz. Sądzę, że takiego jednego klucza w tej chwili nie ma. Poglądy są bardzo różne, ja widzę często młodzież, która bawi się nocami w Śródmieściu Warszawy, bo ja często bardzo późno wracam z pracy, mam takie wrażenie, daj Boże, że nieprawdziwe, że niewielu z nich przekonamy - powiedział prezes PiS.