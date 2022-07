Zabawna wpadka Kaczyńskiego. Ziobro "ministrem bezradności"?

- Gdyby na przykład jakiś zwykły obywatel, jadąc bez prawa jazdy, mając jakieś tam inne mankamenty prawne, na pasach przejechał starszą już panią, to dostałby za to przyzwoity wyrok. Natomiast, jeżeli ktoś należy do warstwy uprzywilejowanej, to by się okazało, że ta pani wbiegła tak szybko, no, że on nie mógł zahamować - opowiadał. Jak podkreślił "to musi się zmienić".