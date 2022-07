Kaczyński uwziął się na Tuska. "Jest nadzieją polskiej niewoli"

- W Polsce jedni odpowiadają na tę sytuację taką gotowością do podporządkowania się, do pewnego rodzaju uniżenia się i samoograniczenia własnych ambicji. Drudzy, czyli my, mówią: nie, my się na to nie zgadzamy; my chcemy iść do przodu, chcemy być państwem silnym, poważnym, z którym trzeba się liczyć - kontynuował szef PiS.