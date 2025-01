W wywiadzie zapytano go o Trumpa. Duda podzielił się anegdotą

"I ona opowiada różne rzeczy i ja nie wytrzymałem, więc mówię do niej tak: dajemy sobie pół godziny. Wychodzisz przed urząd kanclerski i liczysz wszystkie amerykańskie samochody, które są przed twoim urzędem. Ja wychodzę przed Biały Dom i liczę wszystkie niemieckie samochody . Wracamy za pół godziny i rozmawiamy" - przytoczył słowa Trumpa prezydent Duda.

Duda podkreślił, że to prosty sposób, w jaki Trump wyjaśnia swoje stanowisko. - Rozumiecie państwo? To jest taki jasny sposób, w jaki Trump wyjaśnia, w czym rzecz i o co mu chodzi. Każdy rozumie tę prostą zależność - dodał.