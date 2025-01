USA wycofuje się z organizacji. Trump doczekał się reakcji

Komisja Europejska wyraziła swoje zaniepokojenie w związku z decyzją prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Rzeczniczka KE, Eva Hrnczirzova, podkreśliła we wtorek, że Unia Europejska ma nadzieję, iż kwestia ta jest nadal rozpatrywana.

- Z niepokojem przyjmujemy ogłoszenie o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych z WHO i ufamy, że administracja USA rozważy to wszystko przed formalnym wycofaniem się - oświadczyła rzeczniczka na codziennej konferencji prasowej KE.

Komisja Europejska analizuje również kwestię składek, które płacą państwa członkowskie WHO. Była to odpowiedź na zarzuty Trumpa, że USA przekazują nieproporcjonalnie więcej na działalność WHO niż inne kraje, takie jak Chiny.