Trump podpisał decyzję. USA wycofują się z WHO

Donald Trump, wśród wielu rozporządzeń podpisanych po poniedziałkowym objęciu urzędu, formalnie wycofał Stany Zjednoczone z Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To próba dokończenia procesu rozpoczętego podczas jego poprzedniej prezydentury. W 2020 r. Trump po raz pierwszy ogłosił wycofanie USA z WHO, jednak Joe Biden, po objęciu urzędu, cofnął tę decyzję.