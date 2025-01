Co ze spotkaniem Trumpa z Dudą? Źródła WP: najszybciej pod koniec kwietnia

Jeszcze przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych pojawiły się pytania o zaproszenie dla polskiego prezydenta. Pytani o to prezydenccy ministrowie zapewniali, że przywódców innych państw nie zapraszano nigdy dotychczas na inaugurację prezydentury.

- Nie ma w ogóle takiego zwyczaju. Od wielu, wielu dziesiątek lat nie są zapraszani przedstawiciele czy głowy innych państw na inaugurację prezydentury - mówiła w radiowej Trójce szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Także wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik w rozmowie z PAP zapewniał: - Nie ma takiej tradycji, zgodnie z którą na zaprzysiężenie nowego prezydenta wyjeżdżała głowa naszego państwa, a poza tym Andrzej Duda ma w tym czasie zaplanowane bardzo ważne spotkania z wieloma czołowymi politykami świata w Davos.

Ale Donald Trump zmienił ten obyczaj. W Waszyngtonie pojawił się prezydent Argentyny Javier Milei i włoska premier Giorgia Meloni. A na liście zaproszonych gości byli też m.in. przywódca Chin Xi Jinping (reprezentował go wiceprezydent Han Zheng), prezydent Brazylii Jair Bolsonaro (nie pojawił się – przyp. red.), prezydent Salwadoru Nayib Bukele czy prezydent Ekwadoru Daniel Noboa. Zaproszony był również premier Węgier Viktor Orban, ale nie pojawił się na uroczystościach.

Z Polski był jedynie b. premier Mateusz Morawiecki jako przewodniczący ugrupowania Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Przed wylotem do Davos dziennikarze pytali Andrzeja Dudę o jego absencję w Waszyngtonie. Prezydent nie wspomniał ani słowem o zwyczaju niezapraszania głów państw i przywódców na uroczystość zaprzysiężenia.

- Nie mam wątpliwości co do moich dobrych relacji z prezydentem Donaldem Trumpem i nie muszę stać w tłumie, żeby te dobre relacje pokazywać. Nie sądzę, żeby prezydent Trump miał dzisiaj głowę, aby się spotykać i rozmawiać o polityce - przekonywał Duda.

Według naszego rozmówcy, jednego ze współpracowników polskiego prezydenta, odpowiedź głowy państwa byłaby zupełnie inna, gdyby doszło wcześniej do spotkania z Trumpem.

- Widać było to zdenerwowanie i wewnętrzną irytację. Prezydent nie musiałby się dzisiaj tłumaczyć, dlaczego zabrakło go w Waszyngtonie, gdyby wcześniej udało się "dowieźć" spotkanie z Trumpem, jeszcze przed zaprzysiężeniem. Po to jeździli do USA szef gabinetu Marcin Mastalerek i minister Wojciech Kolarski, ale finalnie terminu nie ustalono. Narracja, że Trump nie zapraszał przywódców państw, jak widać, też legła w gruzach. Dzisiaj realną datą rozmów polskiego prezydenta i amerykańskiego przywódcy jest 28 kwietnia – mówi nam jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.

28-29 kwietnia 2025 roku prezydent Polski będzie gospodarzem szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie. Będzie to jubileuszowy, 10. szczyt. Donald Trump podczas pierwszej prezydentury w 2017 r. uczestniczył już w szczycie. Już w grudniu szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Mieszko Pawlak zapowiadał, że po zaprzysiężeniu Donald Trump zostanie zaproszony na szczyt w Warszawie.

Trump znów postawi na Polskę?

- Po pierwszych decyzjach amerykańskiego prezydenta widać, że skupi się on na polityce wewnętrznej, a nie - zagranicznej. Jego hasłem z kampanii wyborczej było "America First", więc nie ma wątpliwości, że będzie chciał realizować swoje obietnice. Nie ma co liczyć, że priorytetem będzie teraz spotkanie z polskim prezydentem, z którym skądinąd jest w bardzo dobrych relacjach - mówi nam kolejny prezydencki informator.

Jak dodaje, umawianie spotkania Duda - Trump przed zaprzysiężeniem było od początku praktycznie niemożliwą misją do zrealizowania. - Ale prezydent miał to tak przedstawiane, że się na pewno uda. Tym większe jest rozczarowanie - podkreśla.

Jak mówi, w kontekście przyszłego spotkania Duda - Trump, ale także relacji z Polską, ważna będzie kwestia priorytetów polityki zagranicznej Trumpa.

- To jak Trump ustawi sobie priorytety w Europie, bo to, że USA pod jego przywództwem nadal będą miały silne związki z naszym kontynentem, nie ulega wątpliwości. Jeśli ustawi sobie priorytety, tak jak to miał to w pierwszej kadencji, czyli postawi na Polskę i Rumunię, to wrócimy do pierwszej ligi sojuszników Waszyngtonu. Trochę w opozycji do Niemiec, żeby zrównoważyć mocarstwowość Berlina - ocenia współpracownik głowy państwa.

Wg niego dzięki stawianiu na Polskę podczas pierwszej prezydentury Trumpa weszliśmy do programu wizowego, USA wzmocniły obecność swoich wojsk w Polsce, a Trump zaangażował się w Inicjatywę Trójmorza.

Andrzej Duda do zaprzysiężenia Donalda Trumpa odniósł się na serwisie X w kilkuzdaniowym poście w języku angielskim. "W dniu zaprzysiężenia na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki proszę przyjąć serdeczne gratulacje od narodu polskiego" - napisał na portalu X (dawnym Twitterze).

Jak wskazał, Stany Zjednoczone i Polskę łączy wieloletnia przyjaźń i wiara w te same wartości: wolność i demokrację.

"Jestem przekonany, że Pańska prezydentura będzie nadal sprzyjać umacnianiu tych więzi na płaszczyźnie politycznej, bezpieczeństwa i gospodarczej" - wskazał. Dodał, że liczy na dalszą owocną współpracę, która "z pewnością przyczyni się do wzmocnienia sojuszu polsko-amerykańskiego" - podkreślił Andrzej Duda.