Kaczyński o Palikocie: Ohydny osobnik. Prezes PiS zaskakująco nazwał też Kosiniaka-Kamysza

Odpowiadając na pytania uczestników spotkania po raz kolejny wspomniał brata. - My chcemy, by Polska, po jakimś czasie dłuższym, i nie mnie to dotyczy, bo ja już mam swoje lata i będę musiał odejść, ale chodzi o tych, którzy przyjdą po mnie, żeby Polska była naprawdę "murowanym państwem". I w sensie jakości życia, i w sensie siły państwa. Mój brat mówił tak: chciałbym, żeby o Polsce mówiono tak, jak o Turcji, że to jest poważne państwo. Tak powinno być - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaraz jednak dodał, że inflacja w Turcji dochodzi teraz nawet do 100 proc.