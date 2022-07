Jak Kaczyński sprzedał cud o Obajtku, czyli bajki w amerykańskim stylu

Rok 2005. Przedstawiciele lokalnej organizacji turystycznej wyjeżdżają do Francji. W ramach współpracy z tamtejszymi organizacjami, ale również po to, by podpatrzeć rozwiązania, które można by przenieść na polski grunt. Jednym z nich jest sprzedaż bezpośrednia od producentów. Idea jest taka, że kilkunastu-kilkudziesięciu z nich łączy siły i chcąc skrócić łańcuch dostaw, sprzedaje swoje towary bez zbędnych pośredników. Pomysł kiełkuje, choć jak na polskie warunki jest rewolucyjny.