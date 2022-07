Wszystkie cuda wójta Obajtka. "To całe gadanie na niego to jest z zazdrości"

- To ani brat mój, ani swat, ale złego słowa powiedzieć na niego nie mogę - mówi z przekonaniem jeden z mężczyzn. - Jak był wójtem, to bardzo się starał. To całe gadanie na Obajtka to jest z zazdrości. Bo jak człowiek z małej miejscowości, to nic osiągnąć nie może. Bo jak prezes wielkiej firmy, to powinien być z Warszawki, żeby kumpel. Żeby w układziki się wpasował - oburza się.