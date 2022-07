Jarosław Kaczyński w Grójcu. Prezes PiS oskarża opozycję. "Niekonstytucyjne" [NA ŻYWO]

- Mamy w Polsce z jednej strony rząd, dobry rząd. Patrząc z bliska wiem, że mógłby być jeszcze lepszy i trzeba do tego dążyć. Z drugiej strony mamy opozycję, która jest bardzo aktywna. Która duża część określa się mianem "opozycji totalnej". Co to znaczy w państwie demokratycznym jest niezrozumiałe. Opozycja, która nie uznaje zasad demokracji, odmawia uznania decyzji wyborców - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Grójca.