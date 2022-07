"Euro za 3 złote". Jarosław Kaczyński: jestem atakowany, więc wyjaśnię, o czym mówiłem

Podczas spotkania, jak wspomnieliśmy, dostało się politycznemu rywalowi Kaczyńskiego. - Jeśli chodzi o Donalda Tuska, to on kłamie tak, że słońcu wstyd świecić. Tu trochę polityk jest w sytuacji oskarżonego, bo gdyby karać polityków za kłamstwa, to poza ludźmi PiS, to wszyscy by byli na wikcie państwowym - rzucił w trakcie spotkania Kaczyński. - To trzeba traktować jako ciężar demokracji. Natomiast kłamstwa mówione poza granicami Polski, to tu mowa o delikcie konstytucyjnym. Nie ma przepisów do karania za to - dodał.