Wpadka Kaczyńskiego. W sieci aż huczy od komentarzy

Kaczyński zaznaczył, że w ciągu siedmiu lat roczne nakłady na ochronę zdrowia wzrosły z 74 do 160 mld zł. - W porównaniu z sytuacją, która była kiedyś, postęp jest ogromny – powiedział. Przypomniał zapowiedź podniesienia wydatków zdrowotnych do 6 proc. PKB w 2024 roku i do 7 proc. w 2026 roku.