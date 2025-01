Gęsta mgła i gołoledź. IMGW ostrzega

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na południu, 1 st. C na wschodzie, najcieplej na południu, do 6 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków południowych na krańcach północno-zachodnich. Na północy wiatr będzie umiarkowany.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 7 st. C na Podhalu, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C nad morzem. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.