Kaczyński w Kórniku. Problemy? To wina PO i Tuska

- To jest nasz wielki problem, bo to, że w państwie demokratycznym jest opozycja to jest normalne, to, że krytykuje, też to jest normalne. Ale to, co zdarza się w Polsce, tzw. opozycja totalna, to jest zjawisko w świecie niespotykane. Oni tu bardzo często pokazują na Niemcy i stawiają je za wzór. Oczywiście Niemcy, za to, co zrobili w Polsce i innych krajach na świecie, za Holokaust, to jeszcze siedem pokoleń powinni być niżej ustawieni. Ale jest prawdą, że w wielu sprawach można się od nich uczyć. Można się uczyć właśnie tego, że są zjednoczeni, że w sprawach, które są istotne dla ich narodu, mówią jednym głosem - mówił.