Jarosław Kaczyński znów o euro. Powołał się na "Wyborczą"

Piątkowy wieczór to dla prezesa PiS nie powód do odpoczynku od politycznych obowiązków. Tego dnia Jarosław Kaczyński wybrał się do Płocka, gdzie nawiązał m.in. do swojej wypowiedzi dot. euro. - Ja jeszcze raz wytłumaczę, bo ze mnie się śmiano, gdy ja powiedziałem, że euro jest warte w Niemczech co najwyżej 3 zł. Teraz to obliczono i nawet "Gazeta Wyborcza" przyznała, że jest warte najwyżej 2,55 zł - powiedział polityk.