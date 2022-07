WP ujawnia: Operacja "Wymienić premiera". Frakcja w PiS walczy o dymisję Morawieckiego

"Spiskowcy" krytykują też ministrów i wiceministrów ze środowiska premiera: m.in. Grzegorza Pudę, Waldemara Budę czy Artura Sobonia. – Nie pamiętam nawet jak nazywa się ministerstwo, którym kieruje Puda [to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – red.]. Z kolei Buda [minister Rozwoju i Technologii – red.] od miesięcy powtarza, że pieniądze z KPO są już na wyciągnięcie ręki. Moim zdaniem kamienie milowe zostały uzgodnione tak, że nie będziemy w stanie ich wypełnić. No a Soboń najpierw nie poradził sobie z "Mieszkaniem Plus", później nie dał rady jako pełnomocnik rządu do spraw górnictwa, no to w nagrodę został wiceministrem finansów" – mówi nam osoba z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego.