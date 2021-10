Stan po rekonstrukcji rządu. To dopiero początek wojny Morawieckiego z Sasinem?

Nowy minister i niespodziewani sojusznicy

Nasz informator z Nowogrodzkiej: - Mówienie, że to człowiek Morawieckiego i że to premier forsował jego kandydaturę na ministra rozwoju jest sporym nadużyciem. Od początku pracy w resorcie finansów między nimi nie było żadnej chemii. Morawiecki był zadowolony, że Nowak przeniósł się do Waszyngtonu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jakiś czas temu Nowak zasygnalizował jednak, że chce wrócić do Polski. To konserwatysta z poglądów, a jego amerykańscy mocodawcy byli dla niego zbyt liberalni.