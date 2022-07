Premier dobra rada. "Nie ma już szans na ocieplenie domu przed zimą"

"Kpina z ludzi"

Słabości znowelizowanego programu "Czyste Powietrze Plus", który zacznie obowiązywać od piątku, punktuje Polski Alarm Smogowy. Organizacja właśnie opublikowała obszerny raport, w którym podkreśla, że program to "zabieg marketingowy zamiast realnych zmian". Eksperci zwracają uwagę, że "przy poziomie inflacji najwyższym od 25 lat koszty ocieplenia domu wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2018, kiedy program uruchomiono. Mimo to Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza pozorne zmiany, które nie rozwiązują problemów większości beneficjentów, również tych najuboższych". To oznacza, że za te same pieniądze ocieplimy obecnie dwa razy mniejszą powierzchnię ścian, bo inflacja zjadła znaczną część dofinansowania.