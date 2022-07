Kluczowa wizyta Joe Bidena? "Tak szybko Saudów nie przekona"

- To, co ma doprowadzić do resetu w relacjach między USA a Arabią Saudyjską, to skutki wojny w Ukrainie i kwestia ropy. Amerykanie chcą, by Saudyjczycy zwiększyli wydobycie, co w dłuższej perspektywie może skutkować pozytywnym nastawieniem przez OPEC. Ale nie zostanie to ogłoszone od razu, podczas wizyty Bidena na Bliskim Wschodzie. W konsekwencji Amerykanie będą łaskawszym okiem spoglądać na dostawy broni ofensywnej do Rijadu, ale też naciskać na Iran w kwestii rozbrojenia nuklearnego deklarowanego przez Teheran - mówi WP Kociszewski.