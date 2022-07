Putin wysyła do boju seniorów. "Geriatryczny batalion"

- Ale nie łudźmy się, że jeśli wysyła taki batalion na front, to nie oznacza, że nie będzie formowała batalionów z młodszych żołnierzy. Będzie. A że brakuje Rosji żołnierzy? Brakuje od początku. Rosyjska armia cierpi na braki personelu. Żołnierze batalionu Floty Pacyfiku zapewne o wojnę się już otarli, mają w swoim CV wpisany udział we wcześniejszym konflikcie zbrojnym. Taki batalion to nie jest duża jednostka, a raptem kilkuset żołnierzy – ocenia płk Piotr Lewandowski.