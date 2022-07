Putin szykuje się do przerwy? "Rosja ma ogromne problemy z logistyką"

"Putin musi się liczyć z reakcją Ukrainy"

- Najwyraźniej zasób tej bazy wojskowej był gotowy do wysłania na front. W innych miejscach Rosjanie mają inną kulturę dotyczącą konserwacji wojskowego sprzętu. A dokładniej brak kultury, co przekłada się na szybkość działania w dostawach. Nie możemy zapominać także o korupcji w rosyjskiej armii. To wszystko powoduje, że pauza może być dłuższa, niż Putin tego by chciał – uważa dr Jacek Raubo.