Rosyjska baza wojskowa przy granicy z Finlandią opustoszała. Żołnierze walczą w Ukrainie

Teraz i ta jednostka militarna została wysłana na front. To, według Eklunda, konsekwencja rosyjskiego trybu szkoleń poborowych. - Ćwiczenia końcowe i oceny zespołowe odbywają się w kwietniu, maj to miesiąc konserwacji i przygotowań między sezonami treningowymi. Wyjazd do Ukrainy właśnie w tym terminie idealnie pasowałby do działań wojsk. Logiczne jest przeszkolenie grupy i wysłanie jej dopiero po ćwiczeniach testowych - mówi ekspert.