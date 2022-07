Wojna w Ukrainie. Problemy rosyjskiej armii. Ważny most wyleciał w powietrze [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Most kolejowy pomiędzy okupowanymi Melitopolem i Tokmakiem w ukraińskim obwodzie zaporoskim został w niedzielę wysadzony przez nieznanych sprawców - poinformował portal Sił Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Dodano, że przez most Rosjanie przewozili broń na front. Patriarcha Cyryl odwołał się do rosyjską wyjątkowości, aby wyjaśnić rusofobię. - Jesteśmy inni, a ta "inność Rosji" wzbudza uczucie zazdrości, zawiści i oburzenia, ale nie możemy się zmienić - stwierdził. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.