Rosjanie bezradni. Mogą tylko patrzeć, co robi NATO

Gressel uważa, że Zachód do tej pory niechętnie przyznawał się do takiego obrotu spraw. Wszystko zmieniło się jednak na szczycie Sojuszu w Madrycie, kiedy to zapadła decyzja o aktualizacji "koncepcji strategicznej". Jednocześnie NATO jednoznacznie wskazało Rosję jako "najbardziej znaczące i bezpośrednie zagrożenie" dla bezpieczeństwa swoich sojuszników. Wcześniej Sojusz postrzegał Moskwę jako partnera strategicznego. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie 24 lutego bieżącego roku wraz z atakiem Rosji na Ukrainę.