Wojna rosyjsko-ukraińska w sieci. Internauci chcą pokonać Putina

O prostym planie, polegającym na kupowaniu przestrzeni reklamowej na stronach internetowych w Rosji i na Białorusi, by wykorzystać je do zamieszczania linków do niezależnych wiadomości o wojnie na Ukrainie donosi "Guardian". Rosyjski regulator internetu, Roskomnadzor, ogłosił własny zakaz, blokując w całości Google News przed internautami na podstawie wniosku rosyjskiej prokuratury generalnej. Wniosek uzasadniony został tym, że amerykański internetowy serwis informacyjny umożliwiał dostęp do licznych publikacji i materiałów zawierających nierzetelne, istotne publicznie informacje o przebiegu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie.