Pozycje Rosjan w ogniu. Płoną jedna za drugą

- Mam jednak wrażenie, że Ukraińcy partyzancki ruch oporu zaczęli trochę później. Dlaczego? Nie byli przygotowani na zajęcie tak dużej części terytorium na południu Ukrainy. Gdyby brali to pod uwagę, to tego typu działania - nieregularne na tyłach agresora - powinny się rozpocząć wcześniej. One mają bardzo dużą rolę do odegrania. Zwłaszcza, kiedy linie komunikacyjne, logistyczne Rosjan są rozciągnięte i kiedy muszą z terytorium swojego kraju zaopatrywać wojska – mówi Wirtualnej Polsce.