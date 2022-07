Amerykańskie HIMARS-y nadzieją Ukraińców? "To zupełnie inna liga"

"Skutecznie razi drugą linię frontu"

- Dotychczas Ukraińcy posiadali systemy poradzieckie, zmodernizowane w krajowych zakładach. Amerykański system to zupełnie inna liga, co w końcu pozwoli Ukraińcom paraliżować rosyjskie bazy, składy paliw, amunicji, punkty logistyczne, warsztaty naprawcze. Rosjanie już nie będą mogli czuć się na zapleczu bezpiecznie. W każdej chwili może spaść im na głowę pocisk, a rosyjskie systemy przeciwlotnicze słabo sobie radzą z tego typu bronią. Amerykański sprzęt jest bardziej precyzyjny i trudniejszy do zneutralizowania, w porównaniu do wschodnich odpowiedników – mówi Wirtualnej Polsce Sławek Zagórski.