Przejechał psa na pasach. Policja szuka kierowcy

Do tragicznego zdarzenia doszło 31 grudnia 2024 r. na ul. Gorlickiej we Wrocławiu. Kierowca szarego opla przejechał psa, którego na smyczy prowadziła 14-letnia dziewczynka. Jak informuje EKOSTRAŻ, kierowca zatrzymał się kilkadziesiąt metrów za przejściem, ale nie wysiadł z pojazdu.

- Rodzina czuje się bardzo źle, to był pies, który był adoptowany. Dla tej dziewczynki, która była z nim na spacerze to było bardzo traumatyczne przeżycie. Nawet nie docierało do nich, że ten pies nie żyje. Ten kierowca odjechał. Dopiero inny, z przeciwnej strony, zatrzymał się i zawiózł dziecko z psem do weterynarza. Ten nie był w stanie już nic zrobić - informuje Anna Chrobot, pełnomocniczka rodziny.