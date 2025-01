Wypadek ciężarówek na A4. Kabina kierowcy niemal całkowicie zgnieciona"

Na autostradzie A4, na odcinku między Wrocławiem a Katowicami, doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Zdarzenie miało miejsce we wtorek około godziny 14:10 na 263 km trasy.

W wyniku kolizji kierowca został zakleszczony w kabinie. Po uwolnieniu go przez strażaków wyposażonych w sprzęt do cięcia karoserii przetransportowany został do szpitala w Opolu. Jego stan jest ciężki.