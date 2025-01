Tragiczny wypadek. Wilk zginął w Kampinoskim Parku Narodowym

Około godziny 7.30 na drodze wojewódzkiej numer 580 w pobliżu miejscowości Zaborów (pow. warszawski-zachodni) doszło do potrącenia wilka przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Zwierzęciem, które niestety nie przeżyło, był wilk (Canis lupus), który od ponad 10 lat zamieszkuje teren Kampinoskiego Parku Narodowego . Warto dodać, że w tym samym miejscu, dwa dni temu doszło do zderzenia auta z jeleniem, również w tym przypadku zwierzę nie przeżyło.

Wilki w Kampinoskim Parku Narodowym (KPN) to fascynujący przykład powrotu drapieżników do naturalnych siedlisk w Polsce. Po wielu latach nieobecności spowodowanej działalnością człowieka, polowania i fragmentacją siedlisk, wilki ponownie pojawiły się w KPN, co świadczy o poprawie stanu środowiska oraz skuteczności ochrony przyrody.

Zwierzęta te zaczęły powracać do Kampinoskiego Parku Narodowego w około roku 2012, co zawdzięczamy wprowadzeniu w Polsce ochrony gatunkowej wilka w 1998 roku. Rozległe lasy i bagna Kampinosu, będące częścią obszarów Natura 2000, stanowią dla tych drapieżników idealne miejsce do życia. Park oferuje bogatą bazę pokarmową, obejmującą sarny, dziki i jelenie, co pozwala wilkom na prowadzenie naturalnego trybu życia.