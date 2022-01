"Chłopcy dzwonią, dziewczynki piszą maile". Jak rozmawia się z dziećmi, które nie chcą żyć?

Co można doradzić przez telefon? - To jest chyba bardziej kwestia wysłuchania, aniżeli udzielenia jakieś porady - zauważyłem. - "Doradzić" jest rzeczywiście słowem klucz. Często się to pojawia. Dzwonią dzieci, opisują problem w dwóch zdaniach i pytają "co mi pani doradzi?". Myślę, że dzieci nauczyły się tego od dorosłych, że psycholog ma właśnie doradzić. My nie doradzamy. Podstawowym celem jest wysłuchanie. Naprawdę widzimy, jak to jest pomocne. Często już samo wysłuchanie może przynieść ulgę. Ale oczywiście nie zostawiamy tylko z tym młodych ludzi. Jeśli są gotowi, to wspólnie szukamy rozwiązań. Nie radzimy, ale często dopytujemy o różne rozwiązania - podkreśliła terapeutka.