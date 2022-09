Komisja Europejska grozi Węgrom. Czy Orbán będzie mógł liczyć na rząd PiS? "To groźby"

Ekspert OSW nie ukrywa, że KE ma duże wątpliwości, co do działań węgierskiego rządu. - Władza do tej pory kontrolowała wszystkie instytucje i to było istotą problemu. Teraz Węgry obiecują, że stworzą niezależną, wolną od rządowych nacisków instytucję antykorupcyjną. Komisja Europejska również nie zamyka drogi do pomyślnego wyjścia z tej trudnej sytuacji. Gdy rząd Węgier zrealizuje to, co sam obiecał, to nie powinno być problemu z funduszami - zaznacza rozmówca WP.