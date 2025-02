Szokujący ruch Muska, dał im 48 godzin. Później będzie wyrzucał na bruk

Reuters zwraca uwagę na to, że nie jest jasne, jaką podstawę prawną ma Musk do zwalniania urzędników federalnych, którzy nie udzielą odpowiedzi na e-mail, ani co stanie się z pracownikami, którzy nie mogą szczegółowo opisywać poufnych prac. Część instytucji wysłała swoim pracownikom instrukcje, aby nie odpowiadali na maile. "Sytuacja jest nieoczekiwana i wymaga dalszej weryfikacji przez kierownictwo" - napisano w e-mailu wysłanym do personelu Narodowej Agencji Oceanów i Atmosfery