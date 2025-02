Koniec miesiąca miodowego Trumpa. Sondaże zanurkowały

Do inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa doszło 20 stycznia. Po miesiącu CNN postanowił przeanalizować, jak wygląda poparcie polityka Republikanów wśród amerykańskiego społeczeństwa. Wnioski są zaskakujące. Trump bardzo szybko traci zwolenników.

- Nie ma dobrych informacji dla prezydenta Trumpa - dodał Enten, wskazując na to, że chociażby w badaniach Ipsosa od stycznia stracił aż 13 p.p. Nieco lepiej wygląda to w sondach Gallupa (spadek o 5 p.p.) i Q-Pac (spadek o 7 p.p.). - To pokazuje, jak bardzo tonie - kontynuował swoją wypowiedź dziennikarz CNN, oceniając notowania prezydenta ze stycznia i lutego.