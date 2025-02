Masowe kontrole cudzoziemców w Polsce. 400 deportacji w dwa dni

"Obecnie obowiązują dwie procedury: Dublin III oraz readmisja (uproszczona i pełna). W przypadku stosowania procedury Dublin III, w przypadku Niemiec spadek ten wyniósł 18 proc.. W roku 2023 było to 404 cudzoziemców, natomiast w roku 2024 było to 331 osób. W przypadku procedury readmisji spadek ten, w przypadku Niemiec, był jeszcze wyższy i wyniósł 37 proc.. W roku 2023 było to 564 cudzoziemców, natomiast w roku 2024 było to już tylko 357 osób" - można przeczytać w komunikacie SG.