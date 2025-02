Protest w centrum Wrocławia. Nie chcą brygady z Ukrainy

Żołnierze z ukraińskiej 12. Brygady Specjalnego Przeznaczenia Azow przyjechali do Wrocławia przed kilkoma dniami. To część obchodów trzeciej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę - przypada ona na poniedziałek (24 lutego). - W tym szczególnym dniu pragniemy oddać hołd niezłomnym obrońcom Ukrainy - mówią organizatorzy wizyty żołnierzy z Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu.