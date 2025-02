Warszawa zarobiła fortunę. Samochód z kamerą skanuje tablice

W 2024 roku Warszawa zebrała 61,7 mln zł z mandatów za nielegalne parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). To o ponad 15 mln zł więcej niż w 2023 roku. Zarząd Dróg Miejskich wystawił ponad 411 tys. wezwań do zapłaty, co przyniosło miastu znaczne dochody.

Pod koniec 2024 roku SPPN została rozszerzona o Saską Kępę i Kamionek, co przyczyniło się do wzrostu liczby mandatów. W 2024 roku zeskanowano ponad 14,7 mln tablic rejestracyjnych, co jest wzrostem w porównaniu do 12,7 mln w 2023 roku. Patrole samochodowe wystawiły 384,7 tys. mandatów, a piesze 27 tys.