Ksiądz mierzył przyrodzenia ministrantom. Duchowny przed sądem

Proces księdza z Bydgoszczy, który mierzył przyrodzenia ministrantom, zbliża się do końca. Jak informuje "Super Express", duchowny został wcześniej skazany na 10,5 roku więzienia. Obrońca księdza odwołał się od wyroku, a ostateczne orzeczenie poznamy w marcu.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w 2022 r., kiedy to ksiądz został skazany na 3 lata więzienia oraz zobowiązany do wypłaty odszkodowań. Po apelacji kara została zwiększona do 10,5 roku.