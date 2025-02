Skandal wokół Muska. Wyciekły jego SMS‑y

26-latka wniosła w piątek petycję do sądu w Nowym Jorku, domagając się pełnej opieki nad synem, określanym w dokumentach sądowych jako R.S.C., oraz przeprowadzenia testu na ojcostwo dla Muska.

W ramach dowodów, dołączonych do petycji o ustalenie ojcostwa, St. Clair udostępniła zdjęcie Muska trzymającego jej syna, który urodził się we wrześniu ubiegłego roku. W pozwie znalazły się również - jak twierdzi - wiadomości tekstowe z okresu po narodzinach dziecka, w tym jedna z dnia jego narodzin.

St. Clair wysłała Muskowi zdjęcie, na którym trzyma noworodka w szpitalu. Musk odpowiedział: "Wszystko w porządku?". Na co St. Clair odparła: "Jest idealny". Miliarder i obecnie jeden z najważniejszych współpracowników Trumpa dodał: "Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć was w ten weekend".

W innej wiadomości St. Clair przesłała Muskowi selfie z przyjaciółką, na co miliarder odpowiedział: "Cześć, ślicznotko". St. Clair odpisała: "Cześć, do zobaczenia wkrótce".

Inne wiadomości pokazują, jak Musk mówi o groźbie śmierci, twierdząc, że jest "numerem dwa po Trumpie do zamachu". Napisał do niej: "Obudź się. To nie czas na sentymenty kosztem bezpieczeństwa. Jeśli popełnię błąd w kwestii bezpieczeństwa, XXX nigdy nie pozna swojego ojca". St. Clair odpowiedziała: "Dlatego miejsce ojca na jego akcie urodzenia jest puste, prawda, E. I ma moje nazwisko".