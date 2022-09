Zagraniczne media o Mierzei Wiślanej: Przekop do wolności

Rosjanie byli szansą

Gdy w 2013 roku rozporządzenie weszło w życie i Rosjanie mogli wjechać bez wizy na obszar aż do Gdańska, mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego masowo przyjeżdżali do Polski na zakupy. Dla słabego strukturalnie województwa warmińsko-mazurskiego, które do dziś ma najwyższe bezrobocie wśród 16 województw Polski była to szansa na poprawę bytu. Ruch został zawieszony w 2016 roku po militarnych działaniach Rosji przeciwko Ukrainie i tak pozostało do dziś – informuje gazeta.