"Chaos w otoczeniu Putina". Trwa poszukiwanie jego następcy

- Jest też taka grupa, która prowokuje patriotów i wszelkiej maści radykałów tylko po to, by użyć ich jako narzędzia do tego, by wyrzucić Putina i na ich miejsce posadzić swojego. Wśród nich jest Patruszew, który chętnie zastąpiłby Putina swoim synem (Dmitrij Patruszew, obecnie minister rolnictwa - przyp. red). Ta grupa nie różni się niczym od Putina, ale jest gotowa na ustępstwa - stwierdził Fejgin.