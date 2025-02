Kiedy głosowanie nad immunitetem Ziobry? Hołownia podał datę

Prokurator Generalny Adam Bodnar skierował wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry do Sejmu, co jest niezbędne do zastosowania wobec niego kary aresztu do 30 dni. Komisja śledcza ds. Pegasusa, badająca użycie tego oprogramowania przez polskie władze, uznała, że Ziobro uporczywie unikał złożenia zeznań.