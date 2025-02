Strzelanina w Szwecji. "Najgorsza w historii kraju"

Wydarzenia, które miały miejsce we wtorek w szkole dla dorosłych w Orebro, wstrząsnęły Szwecją. W wyniku strzelaniny zginęło 10 osób , w tym domniemany sprawca, a kilka innych osób zostało rannych. Premier Ulf Kristersson na specjalnie zwołanej konferencji prasowej stwierdził, że "to najgorsza masowa strzelanina w historii Szwecji".

- Byliśmy świadkami brutalnej i śmiertelnej przemocy wobec zupełnie niewinnych ludzi - mówił szef szwedzkiego rządu, dodając, że "to, co miało miejsce dotychczas w innych krajach, stało się teraz również do Szwecji". Zaapelował o cierpliwość, podkreślając, że policja potrzebuje czasu na dokładne ustalenie przebiegu wydarzeń.